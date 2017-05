Guys, Ini Loh Cara Mudah Miliki Rambut Sehat dan Terawat

TAK hanya wanita, merawat rambut agar terlihat indah juga penting dilakukan para pria. Sayangnya, masih banyak kaum Adam yang belum paham betul cara merawat tatanan rambutnya agar tetap indah dan bervolume.

Well, salah satu caranya adalah dengan melakukan deep conditioner. Hal ini diungkapkan oleh Boswell Scot, owner Best Barber di New York City, AS.

"Tidak banyak pria yang sadar bahwa deep conditioner bisa mengubah tampilan rambutnya. Padahal ini dapat memperbaiki rambut menjadi lebih berkualitas," papar Boswell Scot, seperti dikutip MensHealth, Kamis (25/5/2017).

Deep conditioner tidak harus diaplikasikan setiap hari. Pasalnya, bila dilakukan setiap hari, alih-alih ingin mendapatkan rambut yang indah dan rapi, justru sebaliknya rambut akan tampak jatuh dan lepek.

Lakukan deep conditioner satu pekan sekali, yakni sebelum mandi, aplikasikan kondisioner pada bagian ujung rambut, lalu diamkan selama 10-15 menit. Jika sudah, bilas sesudahnya. Pastikan kondisioner diaplikasikan saat rambut dalam keadaan basah.