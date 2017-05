Rekomendasi Menu Sahur Praktis, Baby Buncis Siram Daging

RESEP BABY BUNCIS SIRAM DAGING Ala @xanderskitchen Bahan : 200 gr baby buncis, seduh air panas 2 siung bawang putih, cincang Bahan siraman daging : 100 gr sapi cincang 75 gr jamur kancing, iris 3 siung bawang putih 2 cm jahe digeprek 2 bh cabe merah, buang biji cincang 1 sdt saus tiram 1 sdt kecap ikan 1 sdt minyak wijen Garam, gula, merica, air secukupnya Cara masak : 1. Tumis bawang putih sampai harum, masukkan buncis yg telah diseduh. Aduk rata. Angkat. Sisihkan 2. Tumis bawang putih, jahe, cabe merah sampai harum, masukkan daging cincang aduk sampai berubah warna 3. Tambahkan jamur, saus tiram, kecap ikan, garam, gula, merica, minyak wijen. Tuang air secukupnya. Cicipi. Masak sampai mendidih dan matang 4. Tata baby buncis di piring, siram dg daging cincang. Sajikan #ResepMakananku #resep #babybuncis #yummi #lauk #reseptumis #resepbuncis #instafood

