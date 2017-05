Bukit Besak Hipnotis Pencinta Paralayang Mancanegara

MEMILIKI Bukit Besak tidak hanya membanggakan warga lokal dan pemerintahnya saja, tapi juga seluruh rakyat Indonesia patut untuk berbangga hati. Pasalnya, bukit yang arti namanya besar ini merupakan spot paralayang terbaik seIndonesia bahkan dunia.

Warga negara asing yang sukses dihipnotis oleh pesona bukit yang disebut bukit gajah ini salah satunya ialah Simon. Bule asal London, Inggris itu awalnya menonton video yang dibagikan di situs berbagi video youtube tentang paralayang bukit Besak Lahat. Singkat cerita, Simon yang terhipnotis lewat video ini pun akhirnya menghubungi Aris, instruktur paralayang asal Indonesia yang ia kenal.

(foto: Dokumentasi Bupati Lahat H. Saifuddin Aswari Rivai)

Akhirnya, pada April 2017 lalu, Simon yang juga bekerja di salah satu perusahaan perminyakan Indonesia melancongi Lahat dan bukit Besak untuk membuktikan keunikan bukit tersebut.

"Simon Tertarik karena take off di bukit Besak mencapai 360 derajat, jarang ada tempat paralayang yang bisa take off do semua arah seperti di bukit Besak, karena biasanya tempat take off paralayang hanya bisa di jalurnya. Jadi, harus tunggu angin bergerak di jalur take off itu. Tapi kalo di Lahat enggak, paralayang bisa terbang dimana saja dan lintasan take off nya mencapai tiga hektar lebih," jelas Kak Wari, Bupati Lahat saat diwawancarai Okezone pada Kamis (25/5/2017) via telepon.

(foto: Dokumentasi Bupati Lahat H. Saifuddin Aswari Rivai)

Alasan lain yang menghipnotis Simon menurut Kak Wari ialah panorama di bukit Besak yang menakjubkan dengan udara yang sejuk, hijau, dan segar rasanya. Sehingga membuat para pengunjung menjadi nyaman dan menyukai bukit Besak ini.