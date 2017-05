5 Gereja dengan Arsitektur Terbaik di Saint Petersburg, Rusia

BANGUNAN rumah-rumah ibadah di Rusia memiliki desain arsitektur yang indah dan menakjubkan. Masjid dan gereja berdiri dengan megah dengan pesona keindahannya tersendiri.

Dilansir dari Russia Beyond The Headlines, berikut 5 gereja utama di Saint Petersburg ini Anda perlu tahu.

Saints Peter and Paul Cathedral

(foto: Shutterstock)

Katedral Saints Peter dan Paul didirikan pada 1712 yang tak heran jika disebut sebagai gereja tertua di St. Petersburg. Gereja ini juga merupakan gereja tertinggi dengan puncak menara mencapai ketinggian 122.5 meter dan bersepuh emas.

Hampir semua kaisar di Rusia dimakamkan di katedral, mulai dari Peter The Great sampai Nicholas II yang dibunuh dengan brutal oleh kaum Bolshevik pada 1918. Tim pekerja yang merenovasi menara memiliki kebiasaan yang unik yaitu mereka meninggalkan pesan di puncak menara untuk rekan mereka yang nanti juga merenovasi menara, dan kebiasaan ini sudah dimulai sejak 1960an.

The Cathedral of The Resurrection of Christ on Spilled Blood

(foto: Shutterstock)

Gereja ini dikenal dengan gereja juru selamat. Arsitek yang merancang katedral tersebut meniru kuil abad pertengahan Moskow, desain mosaik yang menghiasi interiornya diciptakan oleh seniman terkenal pada akhir abad ke-19. Jika Anda berkunjung ke gereja ini, pastikan untuk melihat katedral dari dalam. Pada pukul 07.30 pagi, Anda dapat memasuki katedral secara gratis selama pelayanan Ortodoks Rusia.

St. Isaac's Cathedral

(foto: Shutterstock)

Jika Anda datang ke gereja St. Isaac's Cathedral jangan lupa untuk berfoto karena gereja ini memiliki kubah emas tertinggi ketiga di Eropa bahkan terlihat dari kejauhan belasan kilometer. Pembangunan gereja ini memakan waktu 40 tahun lamanya mulai 1818 hingga 1858. Pemandangan terbaik katedral St. Isaac dapat dilihat dari pusat alun-alun Isaakievskaya.

Kazan Cathedral

(foto: Shutterstock)

Gereja ini ditandai sebagai peringatan kemenangan Rusia atas Napoleon setahun setelah pengudusan 1811. Jika Anda ingin melihat keindahan gereja katedral Kazan cobalah lihat dari sisi Prospek Nevsky, lalu lihat dari jendela Singer Coffee Shop yang terletak di lantai dua toko buku The House of Books.

Smolny Cathedral

Cukup sulit untuk sampai ke Smolny Cathedral karena terletak di luar dari pusat St. Petersburg, yang juga merupakan maskas besar pemerintahan St. Petersburg. Katedral ini bisa menjadi lokasi foto pernikahan yang paling bagus di St. Petersburg.

Katedral Smolny terlihat meriah dari segala sisinya, warnanya menyesuaikan warna langit kota. Jika cuaca cerah, warnanya biru muda, jika mendung maka warnanya kelabu.