Kak Wari Dandani Bukit Jempol untuk Memikat Wisatawan

Hayooo....!! Siapa yg sering Bolak Balik Lahat Muara Enim, Pasti ketemu sma Bukit Ini, Bukit Jempol 👍 Repost @i_hairida #muaraenim #lahat #muaraenimterkini #bukitjempol #bukitjempollahat

A post shared by Serasan Sekundang (@muaraenim_terkini) on Dec 6, 2016 at 8:58pm PST