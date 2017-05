Jadi Model Parfum Terbaru, Bella Hadid Tampil Bergaya Fierce

BUKAN hal yang mengherankan jika Bella Hadid kian menjadi sosok ‘The It Girl’ mengikuti jejak sahabatnya dan sang kakak, Kendall Jenner dan Gigi Hadid, di tahun ini. Setelah sederet brand mode yang menggandeng dirinya sebagai model iklan sekaligus brand ambassador, kini Bella kembali menambah prestasi terbaru.

Ya, baru-baru in Bella baru saja terpilih menjadi wajah baru untuk parfum Bulgari, Goldea: The Roman Night. Aroma parfum terbaru yang ditawarkan beraroma floral, musk, dan chypre, yang terinspirasi dari ‘The Enchantment of the Eternal City’ sehingga memancarkan wangi yang seksi.

Didapuk sebagai model dan duta untuk brand kenamaan membuat Bella merasa sangat gembira. Ungkapan kegembiraan tersebut ditunjukkannya melalui akun Instagram pribadi.

(Foto: Hellomagazine)

“Sangat bannga dapat merepresentasikan brand asal Spanyol malam ini melalui kampanye terbaru #GoldeaRomanNight. Ini adalah mimpi yang tidak pernah aku pikir bisa menjadi kenyataan. Terima kasih telah membuat aku menjadi yang paling cantik malam ini,” ungkap Bella di sisi keterangan foto.

Dara cantik 20 tahun ini menghadiri peluncuran parfum terbaru di Casina Valadier di Roma, Italia. Ia tampak bergaya fierce dalam balutan strapless dress berbahan satin warna dusty pink dengan potongan tinggi di bagian paha.

Sebagai pelengkap penampilan, Bella mengenakan sejumlah perhiasan, seperti anting panjang, kalung, gelang, serta tak lupa pointed shoes warna nude. Untuk tatanan rambutnya dibuat elegan bergaya updo berponi. Demikian seperti yang dilansir HelloMagazine, Sabtu (27/5/2017).