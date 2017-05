Berapa Rakaat Sebenarnya Salat Tarawih di Bulan Ramadan?

BULAN Ramadan telah tiba. Semua umat Islam bersuka cita menyambut bulan suci dan penuh ampunan ini. Salat tarawih pertama menandai bahwa esok hari semua muslim akan berpuasa.

Namun, seringkali terjadi perdebatan di tengah masyarakat mengenai jumlah rakaat salat tarawih. Ada yang salat 11 rakaat, ada pula yang 23 rakaat. Lantas, berapakah rakaat salat tarawih yang benar?

Berdasarkan penelusuran Okezone dari berbagai sumber, sebenarnya, perbedaan jumlah rakaat salat tarawih tidak menjadi permasalahan.

Dari Aisyah RA, mengabarkan kepada Abu Salamah bin ‘Abdirrahman ketika ditanya mengenai jumlah rakaat salat tarawih,

“Bagaimana salat malam Rasulullah SAW di bulan Ramadhan”. Lalu Aisyah mengatakan, “Rasulullah SAW tidak pernah menambah jumlah rakaat dalam salat malam di bulan Ramadan dan tidak pula dalam salat lainnya lebih dari 11 rakaat.” (HR. Bukhari no. 1147 dan Muslim no. 738).

Sementara itu, dari Jabir bin ‘Abdillah RA, beliau menuturkan, “Rasulullah SAW pernah salat bersama kami di bulan Ramadan sebanyak 8 rakaat lalu beliau berwitir. Pada malam berikutnya, kami pun berkumpul di masjid sambil berharap beliau akan keluar. Kami terus menantikan beliau di situ hingga datang waktu fajar. Kemudian kami menemui beliau dan bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menunggumu tadi malam, dengan harapan engkau akan salat bersama kami.” Beliau menjawab, “Sesungguhnya aku khawatir kalau akhirnya salat tersebut menjadi wajib bagimu.” (HR. Ath Thabrani, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa derajat hadits ini hasan. Lihat Shalat At Tarawih, hal. 21)

Untuk salat tarawih 23 rakaat ditambah witir, Ibnu Hajar Al Haitsamiy mengatakan, “Tidak ada satu hadits shahih pun yang menjelaskan bahwa Nabi SAW melaksanakan salat tarawih 20 raka’at. Adapun hadits yang mengatakan “Nabi SAW biasa melaksanakan salat (tarawih) 20 rakaat”, ini adalah hadits yang sangat-sangat lemah.” (Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah Al Quwaitiyyah, 2/9635)