Buka Puasa Pertama dengan Menu Kolak Ubi Kolang Kaling yang Manis dan Legit

Assalamualaikum... kmarin saya bkin kolak ubi kolang kaling Klupaan ada ubi udh beberapa hari drumah.. Pngennya dbkin kolak biji salak, tapi lagi males buat bulet2in nya 😋 Bkin yg tnggal cemplung2 ajah deh 😉 Kolak Ubi Kolang Kaling by @ayue_belle Bahan : 1 kg ubi jalar 1 lt santan, saya dari 1 buah klapa 250 gr kolang kaling 200 gr gula merah 50 gr gula pasir 2 lmbar daun pandan 1/4 sdt garam 100 ml air ---------------------------------------------- 1. Kupas kulit ubi lalu ptong kotak2, cuci brsih ubi smpai air cucian ubi bnar2 brsih tdak keruh. Kukus ubi kurleb 7-10 mnit, jgan trlalu lama mngukus. Sisihkan. 2. Cuci brsih kolang kaling, rndam sbentar dgan air pnas. Lalu potong2 memanjang. Sisihkan. 3. Rebus air bserta gula merah smpai mendidih. Sisihkan. 4. Siapkan pnci msukkan pndan&didihkan santan smbil diaduk2 agar sntan tdak pecah, stelah mndidih msukkan air gula merah smbil dsaring. Msukkan kolang kaling&ubi yg sdah dkukus, tmbahkan garam&gulpas. Koreksi rasa, jika krang mnis bsa mnambahkan gulpas nya lagi. 5. Godok kolak smpai mendidih. Angkat & sajikan ☺ . . . #db_kolak #resepkolak #

A post shared by since 02-07-2015 (@doyanbaking) on Apr 5, 2017 at 11:45pm PDT