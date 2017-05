Yuk Coba Naik Cidomo, Taksinya Gili Trawangan Lombok

#롬복 페라리 #cidomo #페라리 보다 조금 떨어지는승차감 #아이폰6 #윤식당 죽기전에 꼭 한번더가봐야지

A post shared by (주)클락스토어 카메라 (@hyo5305) on May 16, 2017 at 7:01pm PDT