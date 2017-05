Kocak! Dikira Bunga, Seorang Pria Beri Hadiah Kekasihnya Sebonggol Selada Segar

SIAPA yang tidak mendambakan kekasih romantis yang membawa sebuket bunga sambil tersenyum. Tapi kejadian kocak terjadi saat pria berniat memberikan bunga pada kekasihnya padahal yang dibawa adalah sebonggol selada segar.

Rencana yang dirancang romantis oleh Jamarcus, seorang pria dari Texas berubah menjadi kejadian mengocok perut. Pasalnya Jamarcus bukan mengejutkan kekasihnya dengan sebuket bunga cantik nan semerbak, Ia justru membawakan selada segar yang memang tampilannya juga cantik.

Dilansir dari Metro, Minggu (28/5/2017) Jamarcus diketahui sebagai orang berkebutuhan khusus sehingga kadang Ia tidak bisa membedakan dua benda yang menurutnya terlihat mirip. Jamarcus menganggap selada yang ia lihat begitu cantik seperti layaknya bunga, tanpa pikir panjang kemudian ia membelinya dan membawa selada ini ke rumah sang kekasih dengan tujuan untuk memberikan kejutan romantis.

My boyfriend brought me this thinking it was a flower but it's lettuce πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ pic.twitter.com/jLu7GKxWN9