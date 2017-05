BUKA DIMANA: Mumpung Libur, Yuk Berburu Takjil di Pusat Jajanan Populer Ini

Salah satu event yang paling nyentrik di Jogja tiap bulan Ramadhan: Banjir Takjil gratis nya Masjid Jogokaryan😍 . Tiap harinya dibagikan kurang lebih 1500 takjil gratis di Masjid ini👍 . Salut buat semua orang yang rela memberi pertolongan dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan dimanapun mereka berada. It's hard to find people like 'em today 😁 . 📷by @mlebu_metu 📫Masjid Jogokaryan Jogja #voilajogja

