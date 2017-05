Pesona Senja Waduk Parang Gombong Purwakarta

#repost 📷 by @herimkusaeri - Enaknya sambil ngopi guys ☕️🌅. . . . . . . . Lokasi : Parang Gombong #hdr#fhotografer#potography#videography#landscape#potret#hyperlapse#timelapse#indah#indonesia#beatiful#paranggombong#purwakarta#exsplorepurwakarta#plered#pagi2#turunnaikchallenges#djgabut#cannon#shot#alhamdulillah#hitz - #regrann

A post shared by Parang Gombong (@paranggombong_pwk) on May 9, 2017 at 5:38am PDT