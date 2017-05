Ini Dia 5 Parfum Dunia yang Harganya Bikin Sakit Kepala!

SEPERTI layaknya gaun malam, sepatu, dan perhiasan. Parfum pun berperan penting dalam penampilan seseorang.

Maka rasanya tak heran, parfum pun bisa dibanderol dengan harga yang fantastis dan mendengar harganya bisa bikin sakit kepala alias mahal banget! Nah, penasaran kan apa saja parfum-parfum termahal di dunia? Sontek daftarnya di bawah ini, sebagaimana dikutip Luxatic, Senin (29/5/2017).

Clive christian imperial majesty

(Foto: Luxatic)

Parfum yang mempunyai aroma campuran bunga melati, lemon, kapulaga, bergamot, benzoin, dan bunga anyelir ini disebutkan memiliki harga senilai USD2015 ribu atau sekira Rp2,9 milyar per botolnya! Harga yang fantastis ini muncul karena botol parfum ini sendiri berhiaskan batu berlian, dan dijual di dunia dengan jumlah yang sangat terbatas yakni hanya 20 botol. 10 botol untuk pria, dan 10 botol untuk wanita.

Hermes perfume 24 faubourg

(Foto: Luxatic)

Posisi kedua ditempati oleh parfum keluaran rumah mode mewah, Hermes yakni Hermes perfume 24 faubourg. Parfum mahal satu ini dirancang oleh Maurice Roucel dan Bernand Bourjois, dengan aura yang menghadirkan kemewahan dan feminin yang berkualitas dengan aroma kombinasi bunga melati, vanilla, ylang ylang, orange blosson, dan bunga iris. Parfum Hermes ini hanya hadir dengan ukuran botol kecil, yang dihargai USD1500 atau sekira Rp20 juta.

Annick goutal eau d’hadrien

(Foto: Luxatic)

Di tempat ketiga ada parfum buatan pembuat parfum ternama, Annick Goutal yakni Eau D’hadrien dengan aroma buah-buahan tropis seperti anggur dan lemon Sicilian. Menariknya, parfum ini dibanderol dengan harga USD1500 atau sekira Rp20 juta dengan ukuran botol 3,4 oz atau hanya sekitar 88 ml.

Joy perfume for jean patou

(Foto: Luxatic)

Selanjutnya ada parfum yang dibuat oleh perfumer asal Paris, Henri Alméras pada 1929 lalu, yaitu Joy Perfume for Jean Patou. Parfum yang memiliki harga sekitar USD800 atau sekira Rp10,8 juta per 29 ml ini disebutkan hadir dengan aroma wangi dari banyak jenis bunga namun tidak tercium menyengat.

Jar the bolt of lightening

(Foto: Luxatic)

Tempat kelima ada parfum buatan desainer perhiasan, Joel A. Rosenthal yakni Jar Perfumes and The Bolt of Lightning yang muncul dengan aroma wangi yang kuat dan segar layaknya aroma hembusan angin kencang. Hadir dengan packaging botol yang cantik, maka tak heran parfum ini dijual seharga USD765 atau Rp10,3 juta per 29 ml.