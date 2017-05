Ide Make-Up Natural biar Terlihat Fresh saat Berpuasa

SAAT berpuasa, kulit terlihat lebih kusam dari biasanya. Eits! Tapi penampilan kece jangan sampai kendor. Anda bisa menyiasatinya dengan menggunakan riasan wajah. Make-up dengan tema fresh look bisa Anda coba.

Dijelaskan Makeup Artist Natashja Keyla Renwarin, cukup mudah untuk membuat riasan tema ini. Walau mudah, hasil akhir yang tercipta tetap menawan. Anda bisa terlihat segar setiap saat walau sedang berpuasa. Berikut beberapa tips untuk menciptakan kesan segar di wajah walau sedang berpuasa.

Lipstik Natural

Untuk bibir bisa pake lipstick yg matte atau glossy sesuai dengan keinginan (rekomendasi warnanya yang natural, soft pink atau nude). Tetapi perlu diperhatikan juga untuk memilih lipstick yang ada formula melembabkan dan ada kandungan vitaminnya juga. Agar bibir tidak mudah pecah-pecah.

Riasan mata

Untuk mata bisa menggunakan eyeshadow yang warnanya natural seperti coklat muda atau soft pink. Kemudian, untuk mencerahkan warna kulit muka, Anda bisa menambahkan eyeliner yang super tipis agar terlihat lebih berisi pada bagian mata.

Pulasan Alis

Untuk alis, wah ini yang paling penting! Hehe Bentuk alis tergantung kemauan Anda saja. Tidak ada pakemnya seperti apa. Boleh tebal,, boleh juga tipis. Kembali ke selera, ya.

Blush on

Untuk blush on, pengaplikasiannya boleh saja dipakai, tapi jangan terlalu banyak. Makeup fresh look nggak harus menggunakan blush on banyak, lho! Jadi secukupnya saja. Warna soft pink atau peach sesuai dengan warna kulit wajah bisa jadi rekomendasinya.

Riasan wajah

Untuk riasan wajah, makeup fresh look, pilih warna natural. Boleh full coverage, tapi dilihat dari kandungan foundationnya dulu seperti apa. Agar hasil akhir tidak terlihat medok! Pemilihan warnma natural untuk fondation juga bisa menghasilkan hasil matte atau glossy.