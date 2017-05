Rasakan Sensasi Berbeda saat Jalan-Jalan ke Brown Canyon, Demak

Brown Canyon Demak Siapa sangka ternyata di kabupaten demak juga mempunyai wisata alam yang mirip dengan Grand canyon di amerika. Lokasi ini dulunya merupakan area pertambang dan sekarang malah menjadi tempat wisata yang unik karena bekas galian tersebut membentuk bukit yang indah. . . Dengan bentuknya yang memikat tersebut lah banyak yang menyamakan dengan grand canyon di amerika. wisata serupa juga terdapat di kabupaten wonosobo yang bernama lubang sewu. . . lamat Brown Canyon Demak : untuk lokasi wisata ini berada di Ds Kobanbatur, Kec Mranggen, Demak. tempat ini berada di perbatasan semarang demak, maka tidak heran jika ada yang menyebut lokasi ini berada di semarang. . . #kabardemak #browncanyondemak #wisatademak #wisata #kotademak #demak #grandkcanyon #bukit #kobanbatur #mranggen #jawatengah #seputardemak #infodemak #indonesian

