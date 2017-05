Selamat Hari Bakcang, Bentuk Perseginya Ternyata Memiliki Makna yang Dalam

Menurut penanggalan Imlek, tanggal 5 bulan 5 kalender lunar adalah hari Duan Wu, mungkin kalau di Indonesia lebih dikenal sebagai hari Peh Cun yang terkenal akan Bacang-nya. Dan tahun ini, jatuhnya pada Hari selasa, 30 Mei 2017... Menurut tradisi orang Tionghoa, Peh Cun termasuk salah satu dari tiga hari besar orang Tionghoa selain hari raya Imlek dan hari raya Tiong Jiu (kue bulan). Ada empat hal yang sering dilakukan masyarakat Tiongkok bila merayakan hari ini, yaitu membuat dan makan Bacang, mendirikan telur, dan mengadakan lomba perahu naga (Dragon Boat Festival) juga Mandi tengah hari. Hari ini juga di sebutkan sebagai Festival Extreme Yang (端阳节 Duanyang Jie) karena menurut metafisika Cina, hari ini terjadi untuk mewujudkan keluar Yang energi terkuat sepanjang tahun. Dipercayakan bahwa rebusan obat-obatan yang dipetik pada saat itu akan besar khasiatnya. Karena letak matahari tegak lurus, orang percaya telur ayam pun bila ditegakkan saat itu akan dapat berdiri tegak lurus. Untuk asal usul yang lebih lengkap bisa baca di Wikipedia Selamat Hari Bak Cang buat kawan kawan yang merayakannya. Siapa yang makan Bak Cang Hari ini? Bikin sendiri atau beli? Beli dimana? Silakan share di comment. #bakcang #duanwujie #dragonboatfestival #medan #medantalk #event #makanmakan

A post shared by Medan Talk (@medantalk) on May 29, 2017 at 7:12pm PDT