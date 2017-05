Untuk Sahur Anak Besok, Bikinkan Saja Sup Bola-Bola Ayam

SUP BOLA-BOLA AYAM By @tyasprabowo Bahan Bola Ayam : 250 gr Daging Ayam Giling 1 Butir Telur Ayam 4 sdm Tepung Roti 2 Siung Bawang Putih (haluskan) 1/2 sdt Garam 1/4 sdt Merica Bubuk Bahan Sup : 2 Buah Wortel (potong2 panjang) 1 Buah Bunga Kol (potong sesuai kuntum) 3 Siung Bawang Putih (haluskan) 3 Butir Bawang Merah (haluskan) 1/2 Buah Bawang Bombay (potong2) 1000 ml Air (boleh air kaldu) Garam, gula, merica bubuk sesuai selera. 1. Bola Ayam : campur ayam giling, telur, bawang putih, garam, merica bubuk, aduk rata. Tambahkan tepung roti aduk rata, bentuk bola2 kecil kemudian rebus dalam air mendidih sampai mengapung, angkat dan tiriskan. 2. Sup : Rebus 1000 ml air dalam panci. Sambil menunggu air mendidih tumis bawang putih, bawang merah, bawang bombay sampai harum. 3. Masukkan bumbu yang sudah ditumis ke dalam rebusan air, tambahkan wortel dan bunga kol, masak hingga setengah matang. 4. Masukkan bola2 ayam, bumbui dengan garam, gula, merica bubuk sampai rasanya pas. 5. Masak hingga wortel dan bunga kol empuk dan matang. 6. Angkat dan sajikan. Happy Cooking.. . . . #resepsup #supayam #doyanmasak_sup

