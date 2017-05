5 Kesalahan Make-Up yang Bikin Wajah Tampak Tua

MERIAS wajah seolah menjadi rutinitas sehari-hari yang dilakukan oleh para wanita. Bepergian ke luar rumah rasanya kurang lengkap tanpa mengaplikasikan make-up.

Namun, yang kerap terjadi dan tak disadari, aplikasi make-up dapat membuat tampilan wajah seseorang menjadi lebih tua dari usianya. Nah, agar hal tersebut tak terjadi maka penting untuk mengetahui tanda-tanda aplikasi make-up yang bisa membuat wajah terlihat tua berikut ini, seperti dilansir PureWow, Rabu (31/5/2017).

Salah memilih tipe foundation

Tekstur foundation matte atau bubuk cenderung dapat menempel pada kulit wajah sehingga menonjolkan garis-garis halus. Sebagai solusinya, gunakan foundation cair dengan tekstur yang lebih ringan dan bisa meng-coverage seluruh kulit agar hasilnya tampak halus dan sempurna.

Aplikasi blush on di area yang salah

Blush on diaplikasikan untuk bisa memberi efek segar pada wajah. Namun, jika Anda tidak mengetahui benar di mana dan bagaimana aplikasinya, hal ini justru dapat membuat tampilan wajah terlihat tua. Pilihlah blush on berwarna pink, peach, atau berry dan hindari warna yang dapat membuat tampilan wajah tampak kusam. Selalu aplikasikan blush on pada bagian bulat pipi saat tersenyum atau dikenal dengan apple of the cheek.

Menggunakan warna eyeliner yang salah

Lazimnya banyak wanita yang menggunakan warna eyeliner hitam. Padahal tak melulu berwarna hitam, untuk tampilan lebih fresh, Anda bisa mengganti eyeliner hitam dengan cokelat.

Salah mengaplikasikan maskara

Kesalahan lain yang bisa membuat riasan wajah tampak tua adalah terlalu banyak mengaplikasikan maskara. Untuk memberi efek bulu mata lentik dan panjang adalah aplikasikan maskara hanya pada bagian ujung-ujung bulu mata.

Bentuk alis yang terlalu menukik

Seiring berkembangnya tren, bentuk alis kian berubah. Namun, saat ini yang tengah menjadi tren adalah alis tipis dan natural. Cukup gunakan pensil alis untuk membentuknya.