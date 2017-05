Keren, John Legend Sumbang Dana untuk Makan Siang Siswa Amerika

SELAIN biaya pendidikan yang sangat tinggi, penduduk Amerika Serikat juga dihadapi oleh persoalan tarif makan siang sekolah yang tak kalah tingginya. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh seorang pria bernama Jeff Lew.

Untuk membayar tagihan hutang makan siang sang anak, Jeff membuat sebuah program penggalangan dana melalui situs GoFundMe. Tindakannya itu ternyata berhasil menarik perhatian penyanyi Hollywood, John Legend.

Pelantun tembang 'All of Me' itu pun tak segan-segan memberikan sumbangan dana sebesar Rp66 juta untuk membantu para orang tua murid yang kurang mampu.

Menurut laporan CNN, setidaknya 76 persen sekolah di distrik Amerika, memiliki anak dengan tanggungan hutang makan siang yang cukup tinggi. Akibatnya, tak sedikit sekolah yang menukar makanan utama mereka dengan seporsi sandwich keju dan susu dingin. Bahkan, beberapa sekolah tidak memberikan jatah makan siang sama sekali kepada murid mereka.

Berdasarkan kampanye yang dicetuskan Jeff LEw, pada 9 Mei 2017 lalu, distrik sekolah di Seattle memiliki tunggakkan hutang sebesar Rp273 juta, dengan 36% murid menggunakan program makanan gratis atau harga rendah. Demikian dilansir dari The Daily Meal, Rabu (31/5/2017).