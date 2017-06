Ternyata Ini Loh Alasan Ada Hari Susu Sedunia di Tanggal 1 Juni

HARI ini penduduk Indonesia ramai mengampanyekan kedamaian berdasarkan dasar negara Indonesia Pancasila. Tapi, hanya beberapa orang saja yang menyadari hari ini sebagai peringatan hari susu sedunia atau world milk day. Mengapa susu dibuat hari peringatan sendiri?

Dikutip dari situs resmi Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO), Kamis (1/6/2017), hari susu diperingati untuk memusatkan perhatian pada susu dan menyebarluaskan kegiatan yang berhubungan dengan susu dan industri susu. Hal ini tidak lain karena susu telah menjadi salah satu asupan tambahan penting di seluruh penjuru dunia. Selain dari begitu pentingnya peranan susu dalam tubuh manusia, hari susu sedunia diperingati juga karena sudah hampir setiap negara di dunia memiliki hari susu nasional dan lebih memberi perhatian tambahan dengan asupan susu di negaranya masing-masing.

Sejak hari susu sedunia kali pertama diadakan pada 2001, telah banyak negara yang telah berpartisipasi dalam perayaan ini dan jumlah negara yang merayakan pun meningkat setiap tahunnya. Mulanya tercetus hari susu nasional ini saat FAO diminta untuk mengusulkan suatu hari yang khusus untuk memperingati hari susu.

Kebetulan tanggal peringatan hari susu dengan perayaan hari kesaktian Pancasila negara Indonesia jatuh secara bersamaan. Tapi keduanya tidak ada kaitannya. Hari susu sedunia sendiri jatuh pada 1 Juni karena menurut FAO sejumlah negara sudah merayakan hari susu nasional pada sekitar bulan Juni. Misalnya pada akhir Mei China sudah memiliki terlalu banyak perayaan di bulan tersebut. Beberapa negara lainnya memperingati hari susu nasionalnya sekitar seminggu sebelum atau sesudah 1 Juni. Untuk itulah FAO memilih 1 Juni sebagai peringatan hari susu sedunia.

Lebih dari itu, beberapa sekolah di negara-negara seluruh dunia juga memiliki perayaan hari susu. Perayaan hari susu sekolah sedunia yang diperingati itu jatuh pada 27 September. Hari susu sekolah sedunia ini diperingati dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan siswa dan siswi sekolah. Susu sapi memang memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia, tapi bukan berarti dapat menggantikan air susu ibu yang jauh lebih besar manfaatnya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.