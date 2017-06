5 Item Fesyen yang Bikin Pria Tambah Ganteng! Simak Yuk..

SETIAP orang memiliki privasi soal gaya pakaian yang dikenakan. Namun tetap saja ada beberapa item yang esensial yang tak bisa terlepas untuk melengkapi penampilan. Tak hanya wanita yang memiliki rok atau little black dress yang harus ada di lemari pakaian. Pria juga memiliki beberapa item fesyen yang ada di lemari pakaian.

Seperti beberapa item fesyen berikut ini, dijamin semua pria pasti memilikinya. Apakah Anda salah satunya?

Kaus polos

Hampir semua pria memakai kaus polos untuk gaya andalan mereka. Simpel namun bisa dipadukan dengan apa saja menjadi alasan item ini selalu ada di lemari pakaian pria. Agar tetap terlihat ‘wah’ hanya dengan kaus polos, Anda bisa berinvestasi dengan kaus dari merk ternama atau dengan bahan yang super nyaman. Ini bisa menjadi fashion statement Anda.

Kemeja kancing

Ini juga item yang harus selalu ada di dalam lemari pakaian pria. Salah satu item yang memberikan formal statement pada penampilan. Namun juga bisa dipakai untuk kebutuhan kasual dengan memadukannya dengan kaus berkerah setengah lingkaran.

Sweatshirt

Sudah sejak lama item pakaian satu ini melekat untuk pria dan dipakai saat cuaca sedang dingin. Jika dulu sweatshirt hanya tersedia dengan warna-warna solid, atau di era 80-an sampai 90-an dengan warna terang, kini sweatshirt semakin beragam dengan pattern atau gambar-gambar ikonik di bagian depan.

Slim fit jeans

Classic and timeless. Tak mengenal waktu, item fesyen pria yang satu ini cocok dipakai kapan saja dan di mana saja. Kebanyakan memilih warna biru indigo atau hita karena bisa dipadukan dengan item fesyen apa saja.

Slim fit chino

Jika Anda bukanlah pribadi yang menyukai denim, maka item fesyen satu ini bisa jadi alternatif. Pilihlah warna dan potongan yang tepat, karena chino bisa membuat tampilan smart and casual in the same time. Tampil kasual dengan kaus dan sedikit formal dengan kemeja. Demikian dilansir Idleman, Jumat (2/6/2017).