Zoe Saldana Pakai Headpiece Tribal Rancangan Rinaldy Yunardi di Pemotretan Majalah

DESAINER Indonesia kian menggaungkan namanya di mancanegara. Adalah Rinaldy Yunardi, desainer aksesori couture pertama di Indonesia, bahkan Asia, yang kembali menorehkan prestasinya di kancah internasional.

Ya, baru-baru ini karyanya dipakai oleh aktris Zoe Saldana dalam pemotretan Majalah C, California Style.

Bintang film 'Avatar' ini menggunakan headpiece tribal dalam salah satu pose foto bernuansa hitam putih. Headpiece berwarna emas tersebut dipadankan dengan gaun tanpa lengan berpotongan rendah di bagian dada dan beraksen ruffle (tumpuk) di bagian bawahnya.

"Artis pemain film AVATAR ZOE SALDANA. @zoesaldana #ZoeSaldana wearing @rinaldyyunardiofficial tribal headpiece on the summer issue of @c.magazine Wardrobe @chanelofficial Photo #KurtMarcusStyling @edmondalison Hair @mrchrismcmillian Makeup @makeupbyvera7 Available #TheResidency International inquiries #theclique Email: info@theclique.hk @theclique.hk," tulis sang desainer dalam akun pribadinya, belum lama ini.

Tentu saja ini bukan karya kali pertama desainer yang akrab disapa Yung Yung ini dipakai oleh selebriti Hollywood. Sebelumnya, Yung Yung membuat topeng emas berhiaskan mutiara untuk Nicki Minaj dalam video klip berjudul 'No Frauds', serta sepatu boots transparan yang dikenakan Katy Perry dalam video klip 'Chained To The Rhytm'.

Selain itu, karyanya juga eksis di peragaan bergengsi Victoria's Secret Fashion Show 2016. Atas prestasinya tersebut, bukan tidak mungkin jika karir Yung Yung di kancah internasional semakin bersinar.