Kendall Jenner, Brand Ambassador Teranyar Adidas Original

BERGANTI hari maka berbeda pula kontrak modeling yang diraih oleh supermodel cantik, Kendall Jenner.

Ya, supermodel 21 tahun ini ramai menghiasi pemberitaan dunia karena kini ia berhasil menjadi muse teranyar salah satu lini sportwear raksasa dunia, Adidas.

Kabar ini diketahui bahkan diumumkan oleh Kendall langsung ke hadapan publik, melalui video Boomerang singkat yang ia unggah ke dalam akun Instagramnya baru-baru ini.

Di mana dalam video tersebut, adik tiri Kim Kardashian tersebut tampak memakai tracksuit Adidas warna hitam sambil mengendarai mobil golf di depan gambar mural lambang Adidas, bertuliskan 'Welcome to the family!'. Kendall pun tidak lupa menyematkan keterangan videonya tersebut dengan menuliskan "officially joining the adidas fam! @adidasoriginals #adidasAmbassador #adidasOriginals," sebagai keterangan videonya tersebut.

Sementara itu, sebagaimana dikutip Harpersbazaar, Jumat (2/6/2017) pihak Adidas sendiri meyebutkan bahwa status , aura dan gaya fashion Kendall lah yang membuat perusahaan sportwear asal Jerman tersebut memilih Kendall untuk menjadi brand ambassador.

"Sebagai penggemar dan pemakai setia Adidas, Kendall telah memperlihatkan bagaimana ia merepresantikan semangat original dari Adidas itu sendiri. Ditambah lagi dengan statusnya di dunia industri fashion, menurut kami Kendall adalah salah satu sosok Original dan kami sangat menyambut senang kedatangannya di keluarga Adidas," jelas salah satu perwakilan resmi Adidas kepada media.

Dengan menjadi brand ambassador terbaru Adidas, maka Kendall secara otomatis juga mengikuti jejak sang kakak ipar, Kanye West yang diketahui telah cukup lama menjalin kolaborasi dengan Adidas untuk lini sepatu Yeezy.