Melacak Wonder Woman dalam Penyamaran: Gal Gadot!

SEJAK menyandang peran Wonder Woman, Gal Gadot menjadi lebih tersohor dalam dunia hiburan Hollywood. Namun sebelumnya, namanya sudah menjadi topik panas di mana-mana ketika dia ikut berperan dalam The Fast & The Furious di 2009. Terima kasih untuk Vin Diesel yang sudah menemukan Gal Gadot, si perempuan cantik yang sebenarnya sudah meniti karier sejak dia masih di Israel.

Gadis rumahan ini meraih predikat pertamanya sebagai Miss Israel di 2004 saat berusia 18 tahun. Bukannya melanjutkan karier di dunia putri kecantikan, Gadot malah memilih bergabung dengan militer Israel selama dua tahun dan melanjutkan studi hukumnya.

Seperti halnya Wonder Woman, Gal Gadot tak bisa berhenti menjelajah. Ia memulai karier modelnya dan akhirnya sampai di dunia akting. Audisi pertamanya adalah untuk peran sebagai Bond Girl di Quantum of Solace. Untungnya dia tak lolos audisi dan malah diterima untuk berperan sebagai Gisele Yashar di Fast & Furious. Peran tersebut menggiringnya pada popularitas dan membuatnya mendapatkan peran sebagai Princess Diana di Wonder Woman.

Gal Gadot selalu menyukai film laga. Kerennya lagi, dia tidak menggunakan stuntwoman untuk perannya di Fast & Furious. Dia bahkan mengejutkan semua orang karena melakukan adegan ulang untuk Wonder Woman saat sedang hamil lima bulan! Ya, Gadot sedang hamil anak kedua saat melakukannya. Perempuan mengagumkan yang melakukan hal keren saat sedang hamil? Cuma Gal Gadot!

