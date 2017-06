Weekend Paling Seru Update Dekorasi Living Room Yuk!

LIVING room merupakan salah satu ruang harus sering di-update. Sebab ruang ini termasuk sering ditempati. Tujuan memperbarui living room secara berkala ialah untuk mencegah kebosanan.

Memperbarui living room memang butuh waktu dan biaya. Guna menghindari kantor bocor saat mendekor ulang, berikut tips mendekor living room secara berkala setiap akhir pekan, seperti dilansir Idealhome, Minggu (4/6/2017).

Bermain di wallpaper

Pilih pola berbeda untuk setiap ruang. Potong kertas sesuai ukuran dan gunakan sealer all in one, lem dan pasang di dinding. Ganti wallpaper lama dengan pattern geometris untuk di dinding.



Bawa nuansa spring ke living room

Buat sofa menjadi focal point dan hidupkan kembali ruang tamu Anda dengan palet segar untuk musim semi. Cat dinding di belakang dengan warna pastel lembut dan ganti bantal sofa tua dengan warna yang lebih bagus.

Tambahkan hiasan bunga palsu

Nikmati bunga favorit Anda di ruang tamu. Beli bunga palsu dengan kualitas bagus dan tampilkan dengan vas kaca bergaya besar, maka bunga akan tampak seperti bunga segar.