Alhamdulillah, Makanan di 10 Restoran Halal Terbaik di Singapura Ini Enak Semua!

BULAN Ramadan bukan berarti kita harus berhenti traveling. Malahan, kita bisa mendapatkan pengalaman liburan yang berbeda saat berpuasa, salah satunya ngabuburit sambil berburu makanan enak. Nah, kalau Anda mencari restoran halal di Singapura, carilah tempat yang bukan sekadar punya menu non-babi dan alkohol, tapi juga bikin lidah dan perut senang. Dari sekian banyak tempat, Ini 10 restoran halal terbaik versi Mister Aladin. Pastikan Anda pesan hotel di Singapura yang dekat dari restoran-restoran ini, ya!

1. VXX Cooperative

Alamat : 20 Foch Road Singapore 209261

Jam buka : Senin-Selasa & Minggu 9 pagi-6 sore; Rabu-Sabtu 9 pagi-9 malam

Berlokasi di antara deretan kafe di Jalan Besar, VXX Cooperative adalah restoran ramah muslim yang berani menjamin kalau mereka cuma menggunakan bahan-bahan halal. Wah, jadi tenang, deh, mencoba beragam menu Barat dan Melayu di sini! Selain mengganti salmon dan ham jadi bebek asap di menu Eggs Benedict-nya, restoran ini juga punya Staff Meal. Ini menu yang cocok sekali untuk orang yang bingung makan apa. Anda bakal disajikan menu yang sepenuhnya ditentukan sama sang koki. Asyiknya lagi, menu omakase ini bakal diganti tiap 3-4 bulan sekali. Asyik!

2. Islamic Restaurant

Alamat : 745 North Bridge Road Singapore 198713

Jam buka : Setiap hari 10 pagi – 10 malam

The name says it all. Tidak perlu bertanya-tanya lagi kalau masuk ke restoran ini, insya Allah halal. Restoran berumur 95 tahun ini punya interior unik dengan dinding serba merah dan lukisan-lukisan klasiknya. Pernah jadi restoran langganan mantan Presiden Singapura Yusoff Ishak dan Sultan Brunei, Johor, hingga Perak, Anda bisa menikmati menu ala raja di sini. Tak mengherankan, karena pemilik restoran ini pernah jadi kepala koki keluarga Alsagoff yang kaya raya! Kalau Anda butuh rekomendasi, coba saja aneka nasi briyaninya. Kelezatan rasanya udah diakui banyak orang termahsyur!

3. Cajun on Wheels Plaza Singapura

Alamat : #03-92 Plaza Singapura 68 Orchard Road Singapore 238839

Jam buka : Setiap hari 11 siang-10 malam

Malas makan rapi-rapi? Lagi ngidam seafood? Ya sudah, langsung aja ke tempat ini! Dengan modal alas plastik, Anda bisa menikmati segala jenis kepiting, cumi, kerang, dan udang secara beringas langsung dengan tangan kamu. Harganya pun sangat terjangkau! Selain boga bahari (ini istilah seafood dalam bahasa Indonesia), tersedia juga beef burger premium yang (lagi-lagi) dilengkapi lobster panggang. Rasanya? Haduh, sudah pasti enaklah.

4. Ambeng Café by Ummi Abdullah

Alamat : #01-65 East Village Mall 430 Upper Changi Road Singapore 487048

Jam buka : Selasa-Kamis buka sore-9 malam; Jumat 3 sore-9 malam; Sabtu-Minggu sore-9 malam

Merasa homesick setelah tiga hari liburan di Singapura? (ya ampun, segitunya. Masih di Singapura, lho!) Lebih baik belok sajalah ke tempat makan yang satu ini. Nasi ambengnya cocok sekali dengan lidah kita. Anda bisa melahap nasi ditemani sambal goreng, daging rendang, dan sambel balacan yang semuanya disajikan dalam piring super besar. Masih ada lauk lainnya yang bisa Anda pilih buat pendamping nasi, antara lain sambal goreng Jawa, sotong pedas manis, lontong ayam, soto daging, dan masih banyak lagi.

5. The Lab SG