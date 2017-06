Ikon Dunia Nyalakan Lampu Hijau untuk Keprihatinan Perubahan Iklim Ekstreem di Paris

PERUBAHAN cuaca ekstreem di dunia memberikan kesedihan mendalam bagi pencinta alam. Rusaknya sebuah kawasan, dan musnahnya habitat hewan langka kian mewabah.

Perubahan ini tentunya diakibatkan karena polusi udara, dan limbah pabrik yang besar. Terlebih, manusia zaman sekarang lebih mementingkan modernisasi sehingga jarang menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Regardless of #Trump 's decision, cities will apply #ParisAgreement . #Climate pic.twitter.com/cW9n0EoQa7

Untuk itu, sebagian negara membuat sebuah pegerakan dengan mengajak penduduknya menggunakan teknologi ramah lingkungan, dan sayangi bumi. Hal ini bisa dilihat dari ikon kota Paris, di mana gedung parlemennya dihiasi dengab LED hijau untuk mendukung gerakan ramah lingkungan.

Montreal salutes you and supports you Bill. Cities from the world supports #ParisAgreement pic.twitter.com/U3nLbxcVPs

Kemudian, gedung lainnya seperti One World Trade Center, jembatan Kosciuszko, dan City Hall di New York juga menyalakan lampu berwarna hijau.

World: the Empire State stands with you. New York shines green for our planet, our health and our children's future. #ParisAgreement pic.twitter.com/Ubw7WSPgu0