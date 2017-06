Tak Cuma Harry Potter dan Hunger Games, Kini Ada Make-Up Beauty and the Beast!

BAGI Anda penggemar film Beauty and the Beast sekaligus penggila make-up, tentunya kabar terbaru satu ini pastilah membuat gembira. Ada apakah gerangan?

Ya, seperti diwarta Teenvogue, Senin (5/6/2017) kini Beauty and the Beast ternyata tidak hanya hadir dalam bentuk film namun juga telah hadir dalam bentuk koleksi palette make-up. Lini make-up bernama Lorac, disebutkan sebagai lini yang menghadirkan koleksi palette make-up ala putri Belle tersebut.

Lorac mengeluarkan rangkaian make-up ala Princess Belle tersebut dengan koleksi yang dinamakan ‘LORAC Disney Beauty and the Beast Collection’ di mana koleksi tersebut hadir dengan empat varian produk, yakni palette eyeshadow, blush-on atau cheek palette, full kit lipstik, dan full kit lip gloss.

(Foto: Teenvogue)

Masing-masing palatte ini, diketahui dibanderol dengan harga yang berbeda-beda. Harga USD48 atau sekira Rp648000 dibanderol untuk palatte eyeshadow, USD28 atau sekira Rp378.000 untuk satu set blush-on, lalu USD36 atau sekira Rp486.000 untuk set lipstik dan USD34 atau sekira Rp459.000 untuk set lip gloss.

Untuk palette eyeshadow Beauty and the Beast sendiri, hadir dengan 16 pilihan warna yang diberi nama-nama unik seperti Beast Mode, Enchanted hingga My Castle. Sedangkan set blush-on nya tersedia dengan empat pilihan warna yang terinspirasi dari bunga mawar sebagai ikon film Beauty and the Beast. Terakhir, set lipstik dan lip gloss pun disediakan cukup bervariasi dengan menyediakan lima pilihan warna shades yang berbeda-beda.