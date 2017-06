Ramadan, Youtubers Muslim Mewabah

JAKARTA - Youtube merilis “Youtube Creators for Change” yang mewadahi para kreator konten kreatif untuk mengunggah karyanya. Tak mau kalah dengan kreator konvensional, kreator Muslim berkontribusi dengan kekhasan kultur Islami.

Youtuber Muslim memproduksi video blog (Vlog) terkait fesyen, kecantikan, dan isu sosial. Sekira 12 Youtuber Muslim yang dianggap menjadi penyambung komunikasi antara kelompok masyarakat Muslim dan non-Muslim melalui konten positif, sebut saja blogger fesyen tersohor Dina Tokio, Humza Arshad, dan Subhi Taha.

1. Dina Tokio yang tinggal di London, Inggris kerap memposting konten tips, video-video kecantikan, dan beragam vlog tutotial di kanal Youtube pribadinya. Namun, tak sesimpel itu. Dina ikut menyertakan opini-opininya tentang kondisi sosial terkait Muslim melalui kampanye tagar #MadeForYou. Tak ayal, ia dinobatkan menjadi bintang medsos berpengaruh di seluruh Inggris. Good job, Dina!

2. Humza Arshad, Youtuber yang juga tinggal di Inggris ini terkenal dengan kanal berserinya, “Diary of a Badman.” Ia kerap menjawab isu-isu berat terkait ekstrimisme dan kekerasan menggunakan komedi.

3. Amani baru dikenal sebagai Youtuber setahun belakangan. Sebelumnya, ia pengonsep sekaligus pemimpin redaksi blog Muslimgirl. Amani dikenal kritis terhadap isu sosial, agama, dan politik. Terbukti dengan tulisannya yang rutin terbit di kolom majalah Forbes. Ia juga pernah diundang oleh Ibu Negara Michelle Obama sebagai pembicara di the US State of Women’s Summit. Amani pun telah menulis buku “Muslim Girl : A coming of Age,” yang menjadi pilihan utama editor dalam daftar New York Times Bestsellers.

4. Subhi Taha merupakan sahabat Dina Tokio yang juga seorang youtuber dan blogger dari Amerika Serikat. Ia mempromosikan gaya hidup seorang Muslim berdasarkan latar belakang keluarganya yang berasal dari campuran Palestina dan Filipina. Selain menggiati Vlog, Taha baru merilis merek baju clothingnya, “SUBHITAHA”.