Jepang Akan Dirikan Taman Bermain Bertema Animasi Klasik "Totoro"

PENGGEMAR film animasi klasik Totoro, akan dimanjakan dengan hadirnya sebuah wahanan bermain yang mengangkat tema “My Neighbor Totoro” di Jepang.

Taman bermain tersebut nantinya akan mengusung tema studio animasi Ghibli. Dan akan didirikan di atas tanah seluas 500 hektar di dekat taman Morikoro di Nagoya sekira 200 mil dari barat daya Tokyo.

Taman Morikoro saat ini berisi replika rumah fiksi Satuske dan Mei, tempat penggemar "Totoro" dapat memesan pemandu wisata. Gorō Miyazaki, anak Hayao Miyazaki, merancang versi kehidupan nyata dari rumah tersebut, berdasarkan blog budaya Jepang Kotaku.

