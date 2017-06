Katedral Notre Dame Masih Rawan Disambangi Setelah Serangan Teror

PARIS kembali menjadi sasaran serangan teror untuk ke sekian kalinya dan kini serangan pun ditujukan di gereja Katedral Notre Dame.

Serangan ini mengakibatkan polisi yang tengah berjaga mengalami luka akibat seorang pemuda yang membawa pisau dan palu. Petugas pun terpaksa menembak penyerang tersebut dan langsung dibawa ke rumah sakit. (Baca Juga: Hendak Lakukan Serangan, Kepolisian Paris Lumpuhkan Pemuda Berpalu)

Locked inside #notre dame cathedral in #paris while police investigate attack outside against a policeman. All calm pic.twitter.com/Z4B8wUzPTV