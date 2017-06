Studi: Makan Tengah Malam Tingkatkan Risiko Diabetes dan Penyakit Jantung

KEBIASAAN makan malam memang tidak baik bagi kesehatan. Bukan hanya menyebabkan berat badan yang bertambah, tapi juga bisa meningkatkan risiko penyakit diabetes dan jantung.

Dilansir dari Dailymail pada Rabu (7/6/2017), sebuah penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Amerika Serikat (AS) mengatakan, makan tengah malam akan meningkatkan kadar glukosa dan insulin yang berefek pada diabetes. Selain kadar glukosa dan insulin yang meningkat, makan tengah malam juga meningkatkan kolesterol dan trigliserida, sehingga memperbesar risiko terkena penyakit jantung.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Prelman School of Medicine dari University of Pennsylvania di AS menegaskan, makan malam memiliki sejumlah efek kesehatan negatif.

"Kami tahu dari studi yang dilakukan bahwa saat Anda kurang tidur membawa dampak negatif pada berat dan metabolisme tubuh. Sebagian besar disebabkan karena orang yang kurang tidur, makan larut malam. Berdasarkan hal tu, cobalah untuk makan lebih dan tidur lebih awal,” kata pemimpin penulis dan peneliti profesor psikologi, Namni Goel.

Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa orang yang makan larut malam lebih banyak daripada mereka yang makan lebih awal. Menurut sebuah studi tahun 2013 yang diterbitkan dalam International Journal of Obesity, mereka yang makan lebih awal kehilangan sekitar 12% dari berat badan mereka saat diet dibanding mereka yang makan tengah malam. Mereka hanya kehilangan sekita 8% walaupun melakukan pola diet yang sama.

Orang-orang yang makan di tengah malam juga ditemukan mengonsumsi lebih sedikit kalori saat sarapan, bahkan lebih cenderung melewatkan sarapan sama sekali. Hal itu memicu penambahan berat badan. Dan menurut sebuah penelitian tahun 2007 yang dipublikasikan di jurnal yang sama, orang yang makan di tengah malam memiliki indeks massa tubuh yang lebih tinggi daripada orang yang makan di awal.

Studi lain yang dipublikasikan di The American Journal of Clinical Nutrition, menunjukkan bahwa peserta yang makan antara pukul 11 malam hingga 5 pagi bobot tubuhnya lebih banyak daripada mereka yang tidak makan pada jam tersebut.