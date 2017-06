Wow! Kini Ada Kuku Palsu Bertema Wonder Woman!

KESUKSESAN film Wonder Woman tampaknya mulai merambah pada tren dunia kecantikan. Pasalnya, kini muncul kuku palsu yang terinspirasi dari sosok superhero wanita tersebut. Seperti apa?

Ya, sebuah brand kecantikan kuku bernama Jamberry bekerjasama dengan D.C. Comics merilis produk kuku palsu bertema Wonder Woman. Dilansir Bustle, Kamis (8/6/2017), terdapat sembilan desain kuku palsu yang merepresentasikan sosok Wonder Woman.

(Foto: Bustle)

Mulai dari warna yang ikonik, seperti emas, merah, dan biru, serta ikon Wonder Woman itu sendiri. Desain kuku palsu juga menghadirkan kembali sosok Wonder Woman masa lalu saat kali pertama diperkenalkan ke hadapan publik.

(Foto: Bustle)

Setiap desain kuku palsu memiliki namanya masing-masing yang cukup unik. Di antaranya Strength and Wonder, yakni kuku palsu dengan warna dasar biru elektrik yang berhiaskan tulisan ‘Strength and Wonder’ berwarna emas; Save The World yang berupa desain klasik Wonder Woman yang berasal dari komik; Amazing Amazon, yaitu kuku palsu berwarna merah dengan aksen emas dan bintang kecil.

(Foto: Bustle)

Lalu, ada Demigoddes yang menghadirkan desain kuku palsu berwarna putih dan keemasan disertai sosok ikonik Wonder Woman. Ada pula desain yang cukup imut dan girly, yakni padanan beraksen glitter.

(Foto: Bustle)

Bila tak ingin terlalu feminin, ada desain kuku palsu warna hitam yang diberi nama Wonder Woman. Desain Wonder Woman ini bercorak polkadot dengan tulisan berwarna keemasan.

(Foto: Bustle)

Nah, bagi Anda yang berminat, koleksi kuku palsu ini sudah tersedia di situs resmi Jamberry dengan harga USD18 atau setara Rp240 ribu per pasang.