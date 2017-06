Yuk Nikmati Sajian Ragam Budaya Dayak Tomun di Nusa Dua Bali

PALANGKA RAYA - Budaya Dayak Tomun yang merupakan Destinasi Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, diangkat dalam kegiatan Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2017 bersama Flores, Toraja, Wakatobi pada 8-10 Juni 2017 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau, Frans Evendi mengatakan, keunikan Suku Dayak Tomun yang terus mempertahankan keindahan hutan dan alam tropis Kalimantan dari destinasi Tanjung Puting akan dihadirkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau pada acara BBTF.

"Kabupaten Lamandau saat ini sedang gencar mempromosikan kebudayaan Dayak Tomun dan keindahan alam di wilayah Delang dan Tapin Bini sebagai destinasi lanjutan bagi para wisatawan yang mengunjungi Taman Nasional Tanjung Puting,” ujarnya.

Keanekaragaman festival budaya seperti Bebantan Laman, Balayah Lanting, dan festival topeng Babukung diharapkan mampu menarik pasar Internasional.

Untuk itu, pihaknya bersama Destinasi Tanjung Putinh memanfaatkan event BBTF meningkatkan promosi pariwisata Indonesia dengan memfasilitasi pertemuan Business-to-Business (B2B) dan Business-to-Consumer (B2C).

Sementara itu, BBTF yang digelar keempat kalinya ini mengangkat tema Meet, Connect and Explore the Archipelago dan menghadirkan tak kurang dari 230 pembeli (buyers) yang berasal dari 55 negara serta 179 penjual (sellers) dari berbagai daerah di Indonesia.

Para partisipan yang hadir merupakan pihak korporat, agen perjalanan, jaringan hotel dan resor, operator kapal pesiar, pengatur konvensi dan tempat pertemuan, serta para pembeli paket wisata.

Selain mengisi gerai pameran, keempat destinasi mendapat kesempatan khusus melakukan presentasi potensi pariwisata bertajuk Discover New Destinations Beyond Bali di hadapan berbagai buyers Eropa antara lain berasal dari negara Belanda, Spanyol, Jerman, Norwegia, dan Britania Raya.

Presentasi ini merupakan bentuk kerjasama antara Swisscontact WISATA, CBI (Center for the Promotion of Imports dari Pemerintah Belanda), dan ASITA Bali.

Pada tahun ini BBTF menghadirkan berbagai kegiatan seperti travel expo, seminar pariwisata, konferensi pers, sesi seller meet buyer, serta post-tour program ke berbagai destinasi prioritas Indonesia. Diharapkan keikutsertaan empat destinasi ini dapat mendukung tercapainya target Kementerian Pariwisata dengan hadirnya 20 juta wisatawan mancanegara di tahun 2019.