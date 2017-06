4 Cara Mudah Bergaya dengan Busana Berbahan Velvet

BAHAN velvet memang dianggap sebagai salah satu bahan busana yang cukup riskan untuk ditaklukkan.

Namun, dengan mengetahui cara pemakaian velvet yang tepat. Bahan yang punya kesan mewah satu itu bisa sangat membantu tampilan keseluruhan menjadi lebih sophisticated dan trendi.

Seperti apa cara mudah dan tepat untuk bergaya mengenakan outfit velvet ini? Mari simak uraiannya di bawah ini.

Atasan jaket

(Foto: Glamradar)

Jaket atau blazer adalah salah satu outfit "bekerja" yang paling dibutuhkan. Namun, jika bosan dengan model blazer yang itu-itu saja. Jaket atau blazer dari velvet bisa jadi alternatif pilihan bergaya yang ideal. Tidak peduli seberapa simpel atasan yang Anda pakai, saat di-layer dengan jaket atau blazer velvet. Voila! Tampilan pun langsung chic dalam sekejap.

Rok

(Foto: Glamradar)

Tren era 60-70'an sedang kembali hits pada 2017 ini. Ingin mencoba gaya di era tersebut? Inilah waktu yang pas untuk mengenakan rok berbahan velvet. Kenakan blus dengan rok velvet berpotongan formal seperti span atau A-line untuk occasion yang lebih formal, misalnya ke kantor. Lalu kaus bergambar atau printed T-shirt dengan flared skirt atau rok rampel yang lebih kasual dan manis untuk acara yang lebih santai.

Overalls

(Foto: Glamradar)

Overall adalah salah satu outfit abadi yang tidak mengenal musim. Ingin tampil sedikit berbeda dengan overall? Maka mengenakan overall berbahan velvet pastinya jadi solusi yang tepat. Cukup pasangkan dengan atasan polos tanpa motif yang simpel.

Wide pants

(Foto: Glamradar)

Wide leg pants bermaterial bahan velvet bisa jadi outfit pilihan yang menyenangkan, dibandingkan tampil dengan bawahan jeans yang monoton alias itu-itu saja. Padukan dressy top atau kemeja kancing depan yang simpel dengan wide leg pants dari velvet ini sebagai outfit untuk ke kantor, untuk "office look" yang lebih menarik. Demikian seperti dilansir Glamradar, Sabtu (10/6/2017).