Wow, Gigi Hadid Kini Jadi Perancang Kacamata!

SUPERMODEL hits, Gigi Hadid tampaknya memang belum puas dengan statusnya sebagai seorang supermodel ternama dunia, desainer busana, hingga desainer sepatu.

Pasalnya, kini Gigi diketahui semakin mengembangkan sayapnya dengan menjajal karir sebagai seorang desainer kacamata.

Seperti disitat Teenvogue, Minggu (11/6/2017) Gigi disebutkan baru saja berkolaborasi dengan Vogue Eyewear untuk merilis koleksi kacamata Vogue teranyar. Di mana untuk koleksi ini, Gigi disebutkan merancang langsung tiga style model kacamata yakni cat-eye, aviator, dan oval-shaped yang masing-masing hadir dengan enam warna lensa berbeda.

Diketahui lebih lanjut, berita akan kolaborasi Gigi dengan Vogue Eyewear ini diumumkan langsung oleh Gigi melalui akun Instagram pribadinya.

"SURPRISE! I designed a capsule collection for @VogueEyewear ft. 3 styles (each in 6 color/lens options!!!) !!!!! If you know my obsession (and collection) with glasses, you know how much this means to me!," tulis Gigi di keterangan foto yang menampilkan dirinya tampak terlihat sedang memakai kacamata model aviator warna oranye.

Untuk harga, kacamata rancangan kekasih Zayn Malik ini disebutkan dibanderol seharga USD140 atau sekira Rp1.890.000. Bagaimana, apakah Anda tertarik untuk membeli kacamata hasil rancangan seorang Gigi Hadid tersebut?