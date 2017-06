Patah Hati? Obat yang Paling Mujarab Ya Curhat!

Setiap yang pernah jatuh cinta, pernah patah hati. Jadi Anda tak sendiri..💔 ㅤㅤ Miris mengetahui bila patah hati yang seharusnya hanya meluluh lantakkan emosi cinta, berakhir dengan luluh lantaknya diri.. Sehingga kesehatan mental menjadi terganggu. ㅤㅤ Saran saya, saat patah hati, curhatlah. Tapi ada ketentuan dalam curhat.. 1). Curhatlah tentang emosi pribadi. Bukan tentang emosi mantan. 2). Berhenti menanyakan "mengapa..?" Ya, jangan-jangan mantan Anda pun tak tahu alasannya. 3). Hayati, curhat juga momen Anda merasa bahwa ada yang benar-benar peduli & Anda tak sendiri. ㅤㅤ Curhat yang berhasil seolah memberi "makan emosi yang lapar". Kelak emosi akan dihayati lebih baik bahkan menemukan "pencerahan" tentang diri. ㅤㅤ Hey, ketika merasa lebih baik tetap waspada akan momen "relapse" ya. Bila terjadi "relapse" curhatlah kembali. Agar emosi negatif sungguh-sungguh dipahami. ㅤㅤ Boleh curhat pada Allah SWT, sahabat khususnya yang berhasil melewati patah hati, hingga curhat pada pakar.. ㅤㅤ "Ada yang bisa saya bantu?" begitu kira-kira sapaan dari pakar Anda..😘😘😘 ㅤㅤ Semoga semua sahabatku yang pernah patah hati, sukses menjadi mantan yang bahagia..💕 #patahhati #broken #brokenheart #love #relationship psychology #curhat #psikolog #verauli

