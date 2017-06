Wow, Desainer Ini Buat Tas dari Sampah Plastik di Laut

MENJADI seorang desainer, memang dituntut harus untuk selalu kreatif dan pandai menangkap peluang yang ada.

Inilah yang baru saja diperlihatkan oleh desainer kenamaan, Stella McCartney. Pasalnya, Stella baru saja diberitakan menggunakan bahan material yang bisa dibilang tidak biasa untuk membuat koleksi rancangan terbarunya.

Sebagaimana disitat Toggle, Sabtu (10/6/2017) Stella disebutkan menggunakan bahan plastik yang didapatkan dari hasil sampah plastik di lautan. Desainer 45 tahun tersebut diketahui berkolaborasi dengan Parley for the Oceans untuk meluncurkan rangkaian koleksi fashion yang menggunakan bahan upcycled plastic yang diambil langsung dari lautan.

Pemakaian sampah plastik sebagai bahan material utama dalam koleksi rancangan Stella tersebut, lebih lanjut disebutkan adalah sebagai proyek jangka panjang dari program 'Ocean Legends' yang bertujuan untuk mengurangi polusi di lautan lepas, salah satunya ialah polusi dari sampah plastik. Pemakaian sampah plastik untuk bahan karya-karya rancangannya tersebut, diumumkan langsung oleh Stella di akun Instagram pribadinya.

"By 2050, there will be more plastic than fish in our oceans by weight. We must protect our oceans. Today, on #WorldOceansDay, we have collaborated with @Parley.tv and @SeaShepherd to raise awareness around the biggest threats to our oceans today. In honour of @CaptainPaulWatson's lifetime of work in conserving the oceans, our limited edition #FalabellaGO backpack is made from recycled marine plastic, with 100% of proceeds going to benefit Sea Shepherd and their ongoing efforts," tulis Stella sebagai keterangan video singkatnya tersebut.

Sejauh ini produk pertama yang akan dirilis ke publik di tahun ini, adalah berupa tas ransel atau backpack yang merupakan edisi teranyar dari tas Falabella Go. Hasil penjualan semua produk hasil kolaborasi ini sendiri, nantinya akan disumbangkan ke organisasi Sea Shepherd.