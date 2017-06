Mau Lihat Ritual Tumpek Kandang, Datanglah ke Bali Bulan Juni

UPACARA TUMPEK KANDANG DI ALAS KEDATON, RATUSAN MONYET DATANG MENYERBU! #balibalibanget @balibalibanget Berbagai buah segar berbentuk pajegan diarak di areal Pura Kahyangan Kedaton, di Desa Kukuh, Kecamatan Marga Tabanan, Sabtu, 26 Nopember 2016. Umat Hindu melakukan persembahyangan merayakan hari tumpek kandang. Pengelola Pura menggelar sebuah upacara yang dinamakan Otonan Duwe, tiada lain adalah ribuan ekor kera "bojog" yang menghuni Alas Kedaton. Gebogan setinggi dua meter diarak kemudian diletakkan di halaman luar pura dan sekejap, ratusan ekor kera datang menyerbu makanan isi gebogan tersebut. Upacara ini dilaksanakan sebagai rasa syukur Desa Kukuh thd karunia yang diberikan shg bisa mensejahterakan masyarakat sekitar. (Dikutip dari bali.tribunnews.com). #tumpekkandang #alaskedaton #tabanan #bali #trihitakarana #tradisibali

