SHARE LOC: Eksotisme Gunung Api Purba Nglanggeran Yogyakarta

Pagiku syahdu. Langkah, detik dan waktu. Mengantarkanku rinduku sehasta denganmu. . . #nglanggeran #ngelanggeran #nglanggeranjogja #gunungapipurba #gunungapipurbanglanggeran #explorejogja #jogjaistimewa #nyipenengahdewanti

A post shared by Nyi Penengah Dewanti (@nyipenengah) on May 13, 2017 at 8:01pm PDT