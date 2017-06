JULIA PEREZ MENINGGAL: Terungkap Alasan Jupe Pakai Make-Up saat Terbaring di Rumah Sakit

JULIA Perez meninggal dunia usai berjuang untuk sembuh dari kanker serviks selama beberapa tahun terakhir. Selama itu pula, Julia Perez tak pernah membiarkan dirinya berpenampilan layaknya seperti orang sakit.

Buktinya, beberapa kali Jupe, sapaan akrabnya, terlihat selalu mengaplikasikan make-up di wajah. Terutama bentuk alis yang on dan pulasan lipstik warna merah.

Bahkan, Jupe juga sempat terlibat sebuah pemotretan bersama fotografer kenamaan Rio Motret. Kala itu, ia berbagi kisah mengenai makna mendalam make-up yang tak hanya untuk mempercantik diri. Dalam akun Instagram-nya pun, terungkap alasan dirinya selalu menggunakan make-up.

"Makeup itu obat jiwa kita... supaya kita memberikan aura positive dan kembali positive... muka pucat di liat orang banyak ngak bagus... nanty di pikirnya sakit hehhehe kita kan sehat..," tulis Jupe di salah satu unggahan foto yang menampilkan dirinya tengah bercermin seraya memulaskan eyeshadow berwarna cokelat.

Ia melanjutkan, "Buat para lelaki dan wanita yg lagi berjuang kanker ayoo keluar rumah nikmati hidup ininyg indah.... kita memang sudah di undang tuhan tapi kan tanggal itu belum ada.. so... nikmati berjuang lah... berikan cerita indah pada dunia ini bahwa hidup kita indah... cantik & ganteng.."

"Hai ladies makeuppp .. yaa jgn kasih ampun .. jgn perduli omongan orang abc zzz... mrk tidak akan pernah paham kita... jgn tulis sejarah hidup mu karena omongan orang lain.. ini hidup mu.,. Ceritakan lah.. jalan kan lah apa yg kau mau... hidup ini terlalu cepat untuk memikir kan pendapat orang lain.. be your self ...," tuturnya.

Bahkan, pemilik nama lengkap Yulia Rahmawati ini juga menyampaikan jika tengah bersedih, tak ada salahnya untuk memulaskan lipstik. Hal ini terlihat melalui sebuah unggahan foto pada Maret 2017. Kala itu, dirinya tengah melakukan pemotretan bersama Rio Motret.

Terlihat meski dirinya harus menahan sakit serta banyaknya selang yang menempel pada tubuhnya, Jupe tetap tampil cantik dan segar.