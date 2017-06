UNCOVER INDONESIA: Indahnya Menikmati Pantai "Perawan" Dadap Ayam di Gunung Kidul

✅ ><><><><><><><><><><><><><><><><>< Pantai Dadapayam ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Merevisi pernyataan sebelumnya about garis pantai terpendek di Gunungkidul yang ada pasir putihnya, mungkin jadi pantai yang ini deh. Weh kq iso?.. Ya cen karena nggone iki cilik banget. Banyak batu batu an berserakan di antara pasir putihnya. . Bagi yang iseng pengen dateng, ini tepat di sebelah timurnya Pantai Ngobaran. Gampangannya kemarin parkirnya pas di sebelah belokan tajam 90 derajat, atau mungkin sebut saja parkiran paling timur. . Abis itu ya jalan kaki 120 meteran (rung tak ukur nding) ke arah timur hasil dari tanya yg jaga parkir. Pas dah nyampe ya gitu tempatnya. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Lokasi: Desa Kanigoro, Saptosari, Gunungkidul, Yogyakarta. Taken by: @itsnanm Date taken: 5 April 2017 _____________________________________ #pantaidadapayam #dadapayam #wonderfuljogja #adventurejogja #ayokejogja #detailjogja #dolanjogja #jogjaistimewa #explorejogja #jogjaku #pesonajogja #photojogja #piknikyogyakarta #jogjalan #potretjogja #seputarjogja #travelingjogja #visitjogja #yukdolanjogja #jomblotraveler #NyeloPiknik #jogjamedia #exploregunungkidul #jogjalantaidua #klayapanjogja #jogjapicnic #jogjalantaidua #jogjaistimewa # # _____________________________________

