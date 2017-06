JULIA PEREZ MENINGGAL: Pentingnya Pemberian Vaksin HPV pada Remaja

WALAUPUN disarankan untuk menerima tiga dosis vaksin HPV, ternyata anak-anak yang berusia di bawah 14 tahun bisa hanya menerima dua dosis vaksin. Pemberian vaksin berguna untuk melindungi mereka dari kanker serviks dan kanker lainnya yang disebabkan oleh virus HPV.

Namun, mereka yang berusia 15 – 26 tahun yang baru memulai pemberian vaksinasi harus tetap menerima tiga dosis. Saran baru ini didasarkan dari review penelitian yang dilakukan oleh Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yang berbasis di Amerika. CDC mengatakan bahwa pemberian dua dosis vaksinasi pada kelompok yang lebih muda akan menghasilkan respons kekebalan yang serupa atau lebih tinggi dari mereka yang berusia 16 – 26 tahun, seperti yang dilansir dari The New York Times, Minggu (11/6/2017).

Kedua dosis vaksinasi harus diberikan setidaknya dalam jangka waktu terpisah selama enam bulan. Dari pernyataan yang dikeluarkan oleh CDC, dapat dicatat bahwa pemberian dua dosis vaksin akan membuat prosesnya lebih sederhana dan mudah. Keluarga yang memiliki anak perempuan usia remaja diharapkan dapat memberikan vaksin kepada anak-anak mereka. Karena ternyata, walaupun pemberian vaksin memiliki tingkat efektivitas tinggi untuk mencegah kanker serviks, jumlah remaja yang menerima vaksin itu masih tergolong rendah.

HPV adalah jenis virus yang memiliki lebih dari 150 jenis. Virus ini menyebar melalui kontak hubungan seksual, kontak kulit-ke-kulit, dan oral. Hampir semua orang yang aktif secara seksual bisa terkena virus HPV yang menginfeksi di beberapa titik. Pada kebanyakan orang, sistem kekebalan tubuh bisa menghancurkan virus ini. Tapi di beberapa bagian, infeksi itu tetap ada. Bukan hanya kanker serviks, virus HPV juga menyebabkan penyakit kelamin.

Setiap tahun, sekitar 17.600 wanita dan 9.300 pria di Amerika Serikat terkena dampak kanker yang disebabkan oleh HPV dan sekitar 180.000 wanita dan 160.000 pria terkena penyakit kutil kelamin. Vaksinasi dianjurkan untuk remaja awal, idealnya sebelum mereka aktif secara seksual. Tapi CDC tetap merekomendasikan pemberian vaksinasi untuk kaum muda yang telah melakukan hubungan seks karena vaksin ini adalah cara yang paling baik yang bisa dilakukan oleh mereka yang belum terkena HPV.