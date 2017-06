Ingin Melepas Status Jomblo? Coba 4 Langkah Ini

BOSAN dengan status single atau jomblo yang sudah lama mendera di diri Anda? Saatnya Anda bisa mencoba empat langkah mudah ini untuk melepas status jomblo.

Sendirian memang tidak enak, apalagi umur sudah memasuki waktu di mana kalian harusnya sudah mempunyai suami/istri. Ditambah kanan kiri sekitar kalian semuanya sudah berumah tangga dan memiliki anak. Kalau sudah begini, dunia rasanya tak cukup adil ya.

Tapi jangan khawatir. Yakin saja, jodoh sudah diatur dan semua akan indah pada waktunya. Nah, untuk kalian yang ingin melepas status jomblo, ikuti saja beberapa tips di bawah ini agar kalian tetap semangat menjalani kehidupan.

1. Murah senyum

Siapa yang enggak suka disenyumi orang lain? Apalagi kalau orangnya seganteng dan secantik Anda. Senyuman yang ikhlas merupakan salah satu daya tarik seseorang dan dengan tersenyum, Anda dapat membuat orang lain yang melihat merasa nyaman bersama Anda. Selain itu, sebuah senyuman dapat dianggap sebagai suatu apresiasi dari orang lain yang dapat membangkitkan semangat, juga dapat merangsang pembentukan hormon yang dapat membuat orang lain merasa senang.

2. Bersikap ramah dan terbuka

Dengan bersikap ramah, serta terbuka kepada orang lain, akan membuat mereka tidak perlu berpikir dua kali lagi untuk bersikap sama baiknya kepada diri kita, sehingga jika Anda bersikap ramah kepada semua orang, semua orang juga akan bersikap demikian kepada kita.

3. Lupakan masa lalu dan move on

Well, forget it guys! Waktu Anda terlalu berharga jika hanya dihabiskan untuk memikirkan seseorang yang tidak pernah memikirkan Anda. It’s time to move on. Melangkah lah ke depan, boleh melihat kebelakang, tapi jangan pernah berhenti. Jadikan kenangan untuk diingat dan sebagai guru yang berharga, bukan sebagai bahan untuk menyakiti diri sendiri.

4. Tingkatkan rasa percaya diri

Pernahkah Anda berpikir, “Aduh, apa wajahku jelek banget ya, sampai-sampai tidak ada yang mau?” Sebenarnya, pikiran-pikiran seperti itulah yang harus dimusnahkan dari dalam benak Anda sekalian. Karena berawal dari pikiran seperti itulah, sikap-sikap buruk Anda berawal. Contohnya, minder, merendahkan diri, mengucilkan diri, dan sebagainya. Jadi, kita bisa menambah kepercayaan diri kita dengan cara lebih banyak bersosialisasi, lebih sering tampil di muka umum, dan lebih menonjolkan diri.