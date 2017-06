Gak Nyangka! Fidget Spinner Bisa Dipakai untuk Mengeriting Rambut!

MASIH ingat perihal seorang vlogger yang mencoba untuk mengeriting rambutnya menggunakan barang-barang yang tidak wajar belum lama ini?

Ya, ialah seorang wanita dengan nama akun grav3yardgirl yang kemarin sempat ramai menghiasi pemberitaan media karena ulah uniknya. Yakni mengeriting rambut dengan menggunakan tampons, boneka Barbie, hingga kepingan kudapan Cheetos.

Ternyata ide uniknya tidak berhenti sampai di situ. Pasalnya kini ia kembali beraksi lagi dengan menggunakan alat baru. Sebagaimana dikutip Yahoo, Selasa (13/6/2017) ia baru saja mengunggah video terbaru di akun Youtube pribadinya tersebut yang menunjukkan bagaimana ia mencoba mengeriting rambut panjangnya dengan menggunakan 100 buah mainan fidget spinners glow in the dark yang sekarang sedang booming.

(Foto: Yahoo)

Dalam video tersebut, vlogger yang sudah memiliki 8 juta pengikut ini menyebutkan bahwa setelah mencoba sendiri mengeriting rambutnya dengan mainan fidget spinners tersebut. Ia sendiri walaupun terlihat cukup puas dengan hasil akhir yang dihasilkan, namun ia tidak serta merta mewajibkan para penonton di rumah untuk mencoba fidget spinners tersebut untuk pengeriting rambut mengingat ternyata mainan tersebut cukup berat ketika diletakkan di rambut.

“This definitely falls under the category of things you see on the Internet that you should not do under any circumstances,” ujarnya memperingatkan.