Panduan Liburan ke Qatar Selama 3 Hari 2 Malam

TIDAK memiliki waktu yang banyak selama di Qatar, bukan berarti Anda tidak bisa menikmati liburan di negara ini. Jika waktu yang Anda miliki hanya 3 hari, maka panduan di bawah ini sangat bermanfaat untuk Anda.

Dilansir dari Visitqatar, berikut panduan liburan selama 3 hari 2 malam di Qatar.

Hari 1

Perjalanan dimulai pukul 09:00 pagi. Selamat datang di awal yang baik dengan kunjungan ke Msheireb di Corniche untuk mendapatkan wawasan menakjubkan tentang perkembangan masa lalu, sekarang dan masa depan Qatar - sebuah pengenalan besar tentang budaya dan warisan negara.

Memasuki pukul 10:30 jaga agar tema budaya tetap berjalan. Kagumi koleksi megah yang dipajang di Museum of Islamic Art.

Pada pukul 13:00, nikmati tur kota 'hop on, hop off' yang santai dengan bus tingkat, nikmati semua pemandangan utama di Doha. Luangkan waktu untuk berhenti di sepanjang rute, mungkin menikmati makan siang santai oleh marina di The Pearl-Qatar.

Ketika pukul16:00, ikuti pelayaran dhow di Teluk Doha dan nikmati panorama Corniche dan menara bertingkat tinggi yang spektakuler.

Selanjutnya di pukul 19:30 Anda harus rasakan suasana dan kehidupan jalan yang semarak di Souq Waqif, beli beberapa souvenir murah, kemudian bersantai menikmati pengalaman bersantap Timur Tengah yang mengesankan di salah satu dari banyak restoran di daerah ini.

Hari 2

Pada hari kedua pukul 07:00, lakukan perjalanan di luar Doha, mungkin ke Balapan Unta di Al Shahaniya, 20 kilometer sebelah barat Ibu Kota, lalu seterusnya ke Semenanjung Zikrit, dengan pantainya yang belum terjamah dan formasi batuan berukir angin yang spektakuler.

Pukul12:00, ke arah utara sepanjang pantai barat ke Al Zubarah, terdapat benteng dan situs arkeologi yang mengesankan yang membangkitkan gema sejarah Qatar yang menarik dan bergolak.

Lalu, pada 13:30, kembali ke Doha melalui pantai timur, mengunjungi hutan mangrove Al Thakira dan Kota Al Khor.

Setelah itu, di pukul 17:00, setelah hari yang sibuk, bersantai di tepi kolam renang atau di salah satu dari banyak spa mewah di Doha, dapat Anda lakukan.

Pada pukul 20:00, habiskanlah malam di Desa Budaya Katara. Nikmati pemandangan, hiburan dan penawaran budaya, kemudian habiskan hari Anda dengan santapan lezat hidangan Arab.

Hari 3

Pagi hari dihari ketiga, pukul 08:00, manfaatkan sejuknya pagi untuk menikmati lapangan golf di Doha Golf Club, tempat turnamen PGA Qatar Masters Eropa atau bisa juga santai dan nikmati matahari di tepi kolam renang di hotel Anda.

Tepat pukul 13:00, Anda bisa menjelajahi jajaran produk merek kelas atas yang fantastis di salah satu pusat perbelanjaan Doha.

Pada pukul 16:30, mulailah berangkat ke selatan Doha, mampir untuk mengunjungi Souq Waqif Al Wakra, lalu meneruskan perjalanan ke Sealine, memulai sebuah titik untuk Desert Safari malam melalui bukit pasir ke Khor Al Adaid, Laut Inland.

Saat memasuki pukul 18:00, nikmati matahari terbenam gurun yang spektakuler yang diikuti dengan perjamuan barbeque tradisional dan berkemah semalam di bawah bintang-bintang di perkemahan bergaya tradisional yang terkenal dari pemandu wisata Anda.