UNCOVER INDONESIA: Keren, Indahnya Pantai Nihiwatu NTT! Pasirnya Lembut dan Ombaknya Bening Banget

Catching the first waves with @gavstar_308. We're thrilled to have @tropicsurf with us offering world class surf coaching right out front. _ ūüďł: #nihigram by @taniasmagicaltravels _ #nihiwatu #nihigram #nihi2017 #passionpassport #travelandleisure¬† #cntraveler #indianocean #wonderfulindonesia #ontheedgeofwildness #magicmoments #tropicsurf

A post shared by Nihiwatu - Sumba Island (@nihiwatu) on Jun 11, 2017 at 1:21pm PDT