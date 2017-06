Hiii,,,5 Taman Rekreasi Ini Bikin Merinding

TAMAN rekreasi bisa jadi alternatif pilihan liburan bagi Anda yang bosan dengan kenampakan alam. Letak taman rekreasi yang dekat dengan perkotaan, juga bisa menghemat waktu Anda untuk sampai tujuan.

Namun, lima taman rekreasi yang telah Okezone rangkum dari berbagai sumber, Selasa (13/6/2017) di bawah ini, tidaklah patut Anda kunjungi. Apa saja kelima taman rekreasi itu?

1. Takakanonuma Greenland, Jepang

Just me and @shalimarmatar at #takakanonumagreenland on the #ROLLERCOASTER @mariakh8 Sebuah kiriman dibagikan oleh アントニー🌫⛩ (@anthonyythegreat1) pada Mar 11, 2016 pada 8:39 PST

Jepang yang selama ini kita tahu memiliki banyak pesona alam dan kecanggihan teknologinya, ternyata masih menyimpan satu taman rekreasi yang mengerikan. Tatakakanouma dibuka sejak 1973 tapi hanya bertahan dua tahun karena menurut masyarakat banyak pengunjung yang tewas di sana. Taman rekreasi yang berada di atas bukit itu beberapa wahananya sudah berkarat, hal ini kian membuat taman rekreasi tersebut terlihat angker.

2. Holyland, Amerika Serikat

#holyland #Waterburyct #holylandusa Sebuah kiriman dibagikan oleh Monique (@momosomethingg) pada Mei 28, 2017 pada 1:08 PDT





Amerika Serikat yang riuh dengan gegap gempita perkotaan dan industri film layar lebarnya ternyata memiliki satu taman rekreasi yang tua dan tidak terurus. Holyland yang dibangun pada 1950 itu kini sudah ditutup dan kabarnya justru dijadikan markas bagi kelompok kejahatan. Kabar yang beredar menyebutkan, kelompok kejahatan itu telah membunuh seorang gadis di sana, untuk itu janganlah berani datang ke taman ini.

3. Spreepark, Jerman

Kkk Invadimos o #spreepark levamos carreira do segurança mas deu certo, ta aí a foto!!!! 😁 #berlin #spreeparkberlin Sebuah kiriman dibagikan oleh Rafael Barbosa (@rafabtattoo) pada Jul 24, 2016 pada 3:32 PDT





Sempat jadi primadona masyarakat Jerman Barat dan Timur, tidak serta-merta membuat taman rekreasi yang bernama Sparepark ini terus berada di atas angin. Sebab, masalah finansial akhirnya melanda, dan taman rekreasi tersebut harus rela membiarkan wahana-wahananya tidak terurus kini dan terlihat angker. Anda yang penasaran dengan suasana di sana, jangan pergi sendirian, ya!

4. Six Flags, New Orleans, US

#sixflagsusa Sebuah kiriman dibagikan oleh Cristián (@cigsarq) pada Jul 31, 2015 pada 4:35 PDT





Taman rekreasi ini dulunya sangat terkenal dikalangan masyarakat Amerika dan dunia. Roller Coaster yang ada pun terkenal sangat menantang adrenalin. Tapi kini taman rekreasi yang tersohor itu sudah tinggal kenangan, Six Flags hancur karena badai Katrina yang menghantam 80persen bagiannya.

5. Pripyat Amusemenet Park, Ukraina

Riding the radioactive Ferris wheel! Sebuah kiriman dibagikan oleh Andy Junk (@thefakeandyjunk) pada Jun 11, 2017 pada 12:32 PDT

Pembukaan taman rekreasi Pripyat Amusement Park hanya sekadar rencana. Akibat adanya kecelakaan nuklir, akhinya pembukaan hanya rencana dan tidak pernh terjadi. Setelah kecelakaan itu, taman rekreasi pun tidak pernah dibuka, suasana sepi dan mencekam terasa di sini.