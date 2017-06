Astaga, 2 Miliar Lebih Penduduk Dunia Alami Masalah Kegemukan

WASHINGTON - Lebih dari 2 miliar anak dan orang dewasa, atau sepertiga penduduk dunia, sekarang kelebihan berat atau kegemukan. Demikian hasil studi yang dipublikasikan pada Senin (12/6/2017).

Studi itu memperlihatkan prevalensi kegemukan telah berlipat-ganda sejak 1980 di lebih dari 70 negara dan terus bertambah di sebagian besar negara lain. Di dalam studi tersebut, para peneliti mengumpulkan data dari 195 negara dan wilayah untuk memperkirakan kecenderungan dalam kasus kelebihan berat atau kegemukan dan berkaitan dengan masalah kesehatan serta kematian.

Dari 4 juta kematian yang disebabkan oleh kelebihan berat pada 2015, hampir 40 orang kematian terjadi di kalangan orang yang indeks massa tubuhnya (BMI) jatuh di bawah ambang yang dianggap "kegemukan".

“Temuan ini merupakan krisis kesehatan masyarakat global yang meningkat dan mengganggu," kata para penulis studi tersebut, yang diterbitkan di The New England Journal of Madicine.

Hasil dari studi itu dilandasi atas data dari studi Global Burden of Disease baru-baru ini --upaya ilmiah yang sistematis untuk mengukur luasnya kerugian kesehatan akibat semua penyakit besar, cedera dan faktor resiko berdasarkan usia, jenis kelamin, dan populasi.

Studi itu mendapati kelebihan berat mempengaruhi 2,2 miliar anak dan orang dewasa di seluruh dunia pada 2015, termasuk hampir 108 juta anak dan lebih dari 600 juta orang dewasa dengan BMI melebihi 30, ambang batas buat kegemukan.

Walaupun prevalensi kegemukan di kalangan anak-anak lebih rendah dibandingkan dengan di kalangan orang dewasa, kenaikan angka kegemukan pada anak-anak tersebut di banyak negara lebih banyak dibandingkan dengan angka kenaikan pada orang dewasa.

BMI dihitung sebagai berat dalam kilogram dibagi dengan tinggi dalam meter persegi. BMI antara 19 dan 24 dipandang sebagai normal dan sehat, sedangkan BMI antara 25 dan 29 kelebihan berat, dan BMI di atas 30 dipandang kegemukan.

Di antara 20 negara yang berpenduduk paling padat, tingkat kegemukan paling tinggi di kalangan anak-anak dan orang dewasa muda ialah di Amerika Serikat dengan hampir 13 persen; Mesir berada di posisi teratas buat kegemukan di kalangan orang dewasa dengan sebanyak 35 persen. Angka paling rendah ialah di Bangladesh dan Vietnam, masing-masing, satu persen.

Tiongkok dengan 15,3 juta dan India dengan 14,4 juta memiliki jumlah paling banyak anak-anak yang kegemukan; Amerika Serikat dengan 79,4 juta dan Tiongkok dengan 57,3 juta memiliki angka tertinggi orang dewasa yang kegemukan pada 2015.

"Orang yang tak peduli dengan penambahan berat melakukan itu dengan resiko sendiri --resiko penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes, kanker dan kondisi lain yang mengancam nyawa," kata penulis studi itu Christopher Murray, Direktur Institute for Health Metrics and Evaluation di University of Washington.