Tak Disangka, Ini Manfaat Minuman Energi untuk Tubuh

BEBERAPA orang yang menerapkan pola hidup sehat kebanyakan memilih berlari untuk kegiatan olahraga. Biasanya mereka yang biasa melakukan berlari santai ingin meningkatkan kemampuan agar bisa berlari cepat. Salah satu cara yang dilakukan adalah mengonsumsi minuman energi.

Beragam produk minuman berenergi yang ada di pasaran memang mengklaim bahwa mengonsumsi minuman energi bisa mempercepat kinerja tubuh. Minuman berenergi mengandung bahan-bahan seperti kafein dan taurin yang mampu mengurangi kelelahan dan meningkatkan kosentrasi sehingga meningkatkan kinerja atletik.

Sebuah penelitian menguji apakah minuman berenergi meningkatkan kinerja pelari jarak pendek dan intensitas tinggi. Peneliti mengamati 18 orang pelari yang berusia antara 18 hingga 31 tahun dan sudah berpengalaman lari 20 mil per minggu. Pada tahap awal, mereka berlari di atas treadmill hingga kelelahan dan kemudian mengisi kuesioner. Dua hari setelahnya, peserta secara acak dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mengonsumsi minuman energi dan kelompok lainnya mengonsumsi minuman plasebo tanpa kafein yang bebas gula.

Satu jam setelah minum, semua anggota kelompok berlari sejauh 5 km di atas treadmill. Setelah selesai, peneliti mencatat detak jantung dan pengaruh minuman berenergi. Seminggu kemudian, peserta kembali mengikuti percobaan namun keadaannya diubah. Kelompok yang sebelumnya mengonsumsi minuman berenergi jadi mengonsumsi minuman plasebo dan begitu juga sebaliknya.

Dari percobaan yang dilakukan, ditemukan hasil bahwa mengonsumsi minuman berenergi satu jam sebelum berolahraga memang membantu memperbaiki kinerja berlari. Namun secara khusus, hasil penelitian yang dimuat dalam The Journal of Strength and Conditioning Research itu menemukan bahwa minuman berenergi menurunkan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk berlari sejauh 5 km secara signifikan.

Para peneliti mengatakan bahwa pelari yang mengonsumsi minuman energi memiliki waktu yang lebih lambat untuk menyelesaikan jarak lari. Rata-rata mereka membutuhkan waktu 30,4 detik, seperti yang dilansir dari Medical News Bulletin, Rabu (14/6/2017).

Walaupun mengonsumsi minuman berenergi dapat meningkatkan kinerja, tapi tidak ditemukan perbedaan denyut jantung dan daya tanggap terhadap mereka yang mengonsumsi minuman berenergi dan minuman plasebo. Hasil penelitian mengenai peningkan kinerja memang menarik. Namun harus diingat, bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memberikan wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana minuman berenergi bekerja untuk tubuh.